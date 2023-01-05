سييرا يحقق فوزه الأول مع الوحدة بنقاط الشباب

وضع القراءة
100% حجم الخط
حقق الوحدة فوزه الأول تحت قيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس 2 - 1 أمام الشباب ضمن الجولة 12 من المسابقة.
وتقدم الشباب في الشوط الأول عبر رأسية البرازيلي كارلوس جونيور إلا أن جزائية لمغربي فيصل فجر عدلت النتيجة قبل أن يضيف هزاع الغامدي الهدف الثاني والفوز للفريق الغربي.
مادة اعلانية
وتوقف رصيد الشباب عند النقطة 25 في المركز الثاني ومؤجلة أمام الاتحاد بينما وصل الوحدة إلى المركز الثاني عشر بـ 12 نقطة ومؤجلة أمام الفتح.
اقرأ أيضاً
-
الشباب يمدد عقد حسان تمبكتي حتى 2027أعلن نادي الشباب السعودي يوم الأربعاء تجديد عقد مدافعه الدولي حسان تمبكتي لمدة خمس سنوات.ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ... رياضة سعودية
-
الشباب يستعيد توازنه بنقاط الاتفاقاعتلى فريق الشباب صدارة دوري "روشن" السعودي للمحترفين، عقب فوزه على ضيفه الاتفاق 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الحادية عشرة ... رياضة
-
الشباب يواجه الاتفاق للعودة إلى المسار الصحيحيهدف الشباب إلى العودة إلى المسار الصحيح عندما يواجه الاتفاق يوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية