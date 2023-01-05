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هدف الغامدي الثاني

سييرا يحقق فوزه الأول مع الوحدة بنقاط الشباب

العربية.نت
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حقق الوحدة فوزه الأول تحت قيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس 2 - 1 أمام الشباب ضمن الجولة 12 من المسابقة.

وتقدم الشباب في الشوط الأول عبر رأسية البرازيلي كارلوس جونيور إلا أن جزائية لمغربي فيصل فجر عدلت النتيجة قبل أن يضيف هزاع الغامدي الهدف الثاني والفوز للفريق الغربي.

وتوقف رصيد الشباب عند النقطة 25 في المركز الثاني ومؤجلة أمام الاتحاد بينما وصل الوحدة إلى المركز الثاني عشر بـ 12 نقطة ومؤجلة أمام الفتح.

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