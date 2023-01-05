"تنفيذي" شركة الوسائل: تم إشعار الرابطة لحظة اكتشاف الأعطال

أكد خالد الخضير، الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل السعودية، أن إدارة ملعب مرسول بارك أخطرت الرابطة بوجود الأعطال لحظة معرفتها بها منوهة إياها بالخطر المصاحب في حال أقيمت المباراة.

وكشف الخضير في لقاء خلال نشرة الرياضة على "العربية": نقوم بفحص الكهرباء والبوابات والإنارة في العاشرة صباحا ولاحظنا وجود أعطال كهربائية ظهرا، لتقوم إدارة الملعب بتوجيه خطاب إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين حول الأعطال.

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وأضاف الخضير: عندما تداركنا الأمر أرسلنا خطابا واضحا إلى الرابطة لأن سلامة الجماهير واللاعبين هي الأهم بالنسبة لنا، والآن يعمل الزملاء إلى أن يقوموا بإصلاح جميع الأعطال حتى تقام المباراة يوم الجمعة.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت تأجيل مباراة النصر والطائي التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة إلى يوم السبت بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة بأعطال كهربائية في الإنارة والبوابات.