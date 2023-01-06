إصابة عبدالإله المالكي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي الهلال يوم الجمعة إصابة لاعب الوسط الدولي عبدالإله المالكي بقطع في الرباط الصليبي بعد مباراة الفريق أمام الاتحاد.

وشارك المالكي أمام اتحاد جدة في الكلاسيكو يوم الخميس عند الدقيقة 76 بدلا لمحمد كنو إلا أنه تعرض لإصابة قوية بعد التحام مع البرازيلي رومارينيو أجبره على الخروج مصابا.

مادة اعلانية

ونشر الهلال عبر حسابه في "تويتر": أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها عبدالإله المالكي اليوم تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي؛ وذلك بعد إصابته أثناء لقاء الفريق أمس، وسيجري اللاعب عملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

وكان المالكي تعرض لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي خلال مباراة المنتخب السعودي في فبراير ضمن تصفيات كأس العالم الماضية، قبل أن يعود في لقاء الهلال الودي سبتمبر الماضي أمام القادسية الكويتي.