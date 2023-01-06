الأرجنتيني غاياردو مدرباً لفريق "موسم الرياض" أمام باريس سان جيرمان

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تعيين الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب ريفربليت السابق لقيادة الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في المباراة التي تقام ضمن موسم الرياض.

وحقق غاياردو الذي بدأ التدريب في عام 2011 بطولة الدوري الأرجنتيني مرة مع ريفربليت وكوبا ليبرتادوريس في عامي 2015 و2018 وسيحصل على فرصة جديدة لتدريب نجمه السابق غونزالي "بيتي" مارتينيز الذي يلعب لنادي النصر في الموسم الحالي.

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وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن في أكتوبر من العام الماضي إقامة مباراة كأس موسم الرياض بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر خلال النسخة الثالثة من موسم الرياض في لقاء يسمى كأس موسم الرياض في التاسع عشر من الشهر الحالي.

وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مثل البرتغالي كرستيانو رونالدو البرازيلي تاليسكا ومواطنه بيريرا والنيجيري أودوين إيغالو والكولومبي أوسبينا والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس الذي واجه نجوم الفريق الباريسي الموسم الماضي عندما كان لاعباً مع مرسيليا.

وتضم قائمة باريس سان جيرمان الكثير من النجوم الذين ضمهم إلى قائمته الصيف الحالي مثل الإسباني كارلوس سولير والبرتغالي ريناتو سانشيز والمدرب الفرنسي كريستوف غالتييه الذي يخوض موسمه الأول مع البطل الفرنسي، بالإضافة إلى النجوم المتواجدين منذ فترة سابقة، وهم المغربي أشرف حكيمي والإسباني سيرجيو راموس والمدافع البرازيلي ماركينيوس والإيطالي فيراتي.