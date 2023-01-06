بعد 772 يوماً.. الرياض تجمع ميسي ورونالدو مجدداً

ستكون مباراة فريق موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان في 19 يناير الحالي مواجهة جديدة بين أسطورتي كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما اعتادا التنافس وجها لوجه 10 أعوام كاملة.

وسيقود الأرجنتيني مارسيلو غاياردو أفضل مدرب في تاريخ ريفربليت الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر المسمى بفريق "موسم الرياض" أمام الفريق العاصمي الفرنسي الذي سيتسلح بالثلاثي المرعب ميسي وكيليان مبابي ونيمار في 19 يناير الحالي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

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وسبق للنجمين الأرجنتيني والبرتغالي الفوز بـ 12 كرة ذهبية في مواسم تنافسهما منذ 2007 – 2008 حتى 2020 – 2021 وحينها تقابلا في 36 مباراة لتكون مباراة موسم الرياض الـ 37 بينهما.

وتعود أولى مباريات النجمين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2007 – 2008 بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني ليستمرا في التنافس موسميا عندما انتقل لاعب النصر الحالي إلى ريال مدريد الإسباني في 2009 – 2010 وصولا إلى خوضه مباراة وحيدة أمام غريمه الأزلي في 2020 – 2021 بشعار يوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا وحينها انتهى آخر لقاء جمعهما بثلاثية نظيفة للنادي الإيطالي.

وفي المباريات التي تواجها فيها فإن رونالدو فاز في 11 مباراة أمام ميسي وخسر 16 وحضر التعادل في 9 مباريات.

وأعلن النصر تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو يوم السبت في صفقة انتقال حر بعد فسخه عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أن يقدمه في حفل ضخم أقيم بمرسول بارك في الرياض يوم الثلاثاء.