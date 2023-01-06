تحت أنظار رونالدو.. تاليسكا يحسم مواجهة الطائي بثنائية

فاز فريق النصر على ضيفه الطائي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي، والتي شهدت أيضا فوز الخليج على التعاون 1 - صفر وفوز العدالة على الفتح 2 - 1.

وسجل هدفي النصر أندرسون تاليسكا في الدقيقتين 42 و48 ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز السابع.

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ولم يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعاقد معه النصر في وقت سابق لموسمين ونصف الموسم، مع الفريق في مباراة اليوم.

ويقضي اللاعب فترة الإيقاف لمباراتين بعدما قام بتحطيم هاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد، فريقه آنذاك، بهدف نظيف في نوفمبر الماضي.

وفي المباراة الثانية، فاز الخليج على التعاون بهدف نظيف سجله فابيو مارتينز في الدقيقة 58 وأهدر ليندر تاومبا لاعب التعاون ركلة جزاء في الدقيقة 24.

ورفع الخليج رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد التعاون عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز العدالة على الفتح 2 - 1 وسجل هدفي العدالة عارف صالح آل حيدر وأندرسون بلاتا في الدقيقتين 51 و64 ، فيما سجل هدف الفتح فراس البريكان في الدقيقة 73.

ورفع العدالة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد الفتح عند 15 نقطة في المركز التاسع.