رونالدو يتابع النصر أمام الطائي

تابع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو يوم الجمعة مباراة فريقه الجديد النصر السعودي من المدرجات أمام الطائي، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي.

وكان النصر أعلن تعاقدا تاريخيا مع الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات يوم السبت في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ الأخير عقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي الشهر الماضي.

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وقدم النادي العاصمي الأسطورة البرتغالي يوم الثلاثاء في ملعب مرسول بارك بالرياض، أمام قرابة 25 ألف مشجع تابعوا الحفل الضخم الذي أقامه النادي العاصمي، قبل أن يدخل أمام الجماهير رفقة عائلته.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي بـ26 نقطة من 11 مباراة منها 8 انتصارات وتعادلان وخسارة وحيدة.