الرائد يحبط الهلال بالتعادل

وضع القراءة
100% حجم الخط
فرض الرائد التعادل 1-1 على ضيفه الهلال في المباراة المقدمة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وتقدم الهلال عن طريق حمد اليامي عند الدقيقة 24 قبل أن يعدل يحيى سنبل النتيجة في الدقيقة 76 لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل.
مادة اعلانية
وبهذا التعادل يستقر الهلال في المركز الثالث برصيد 26 نقطة بينما يصل الرائد إلى النقطة 16 في المركز العاشر.
وتم تقديم المباراة التي كانت من المقرر أن تلعب في فبراير المقبل لتزامنها مع مشاركة النادي العاصمي في كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب.
اقرأ أيضاً
-
النصر يستعرض في مرمى الرائد بـ"هاتريك" تاليسكاارتقى النصر إلى صدارة دوري روشن السعودي بالتساوي مع الشباب بعد فوزه العريض على مضيفه الرائد 4-1 يوم الجمعة في المرحلة التاسعة من المسابقة.وتقدم الرائد ... رياضة سعودية
-
الباطن يحقق فوزه الأول في الموسم ويقصي الرائد من الكأسصعد الباطن لدور الثمانية بكأس الملك لكرة القدم بفوزه على الرائد بهدف دون رد سجله يوسف المزيريب يوم الخميس.وهذا أول انتصار يحققه الباطن هذا الموسم حيث ... رياضة
-
النصر يطمح للحصول على الصدارة مؤقتاً بنقاط الرائديسعى النصر إلى استغلال تأجيل مباراة الشباب واتحاد جدة، والصعود إلى صدارة الترتيب عندما يلتقي مضيفه الرائد في الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية