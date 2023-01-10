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الرائد يحبط الهلال بالتعادل

العربية.نت
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فرض الرائد التعادل 1-1 على ضيفه الهلال في المباراة المقدمة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وتقدم الهلال عن طريق حمد اليامي عند الدقيقة 24 قبل أن يعدل يحيى سنبل النتيجة في الدقيقة 76 لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل.

وبهذا التعادل يستقر الهلال في المركز الثالث برصيد 26 نقطة بينما يصل الرائد إلى النقطة 16 في المركز العاشر.

وتم تقديم المباراة التي كانت من المقرر أن تلعب في فبراير المقبل لتزامنها مع مشاركة النادي العاصمي في كأس العالم للأندية 2022 المقامة في المغرب.

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