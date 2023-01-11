بالتعاون مع "فيفا".. الاتحاد السعودي يعلن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

أعلن الاتحاد السعودي يوم الأربعاء إطلاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، ليكون مرجعا للرياضيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونشر الاتحاد السعودي عبر حسابه في موقع "تويتر" تفاصيل المشروع: انطلاقا من أهمية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ليكون مرجعا لكافة الرياضيين يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على توثيق تاريخ كرة القدم، وذلك من خلال تقديم مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية لكرة القدم السعودية.

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وأضاف البيان: الجهات العاملة في المشروع هي الاتحاد السعودي لكرة القدم والأعضاء المرشحون من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية وخبراء دوليين في التوثيق يتم ترشيحهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكما سيستعين فريق العمل بمن يراه مناسبا للعمل في المشروع.

ويطلب الاتحاد السعودي من الأندية أعضاء الجمعية العمومية تعيين من يرونه من منسوبيهم ليكون ممثلا للنادي ليقوم الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليون بتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني للمشروع على أن يكون المشروع تحت إشراف الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.