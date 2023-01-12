التعاون يهزم الطائي ويتقدم لـ "الرابع"

حقق التعاون انتصاره الأول في 2023 بفوزه 3-1 على مضيفه الطائي ليتقدم للمركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الخميس.

ودخل التعاون المربع الذهبي بعدما حقق انتصاره الثامن في 13 مباراة ليرفع رصيده إلى 26 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن الهلال حامل اللقب وثالث الترتيب، بينما ظل الطائي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

مادة اعلانية

وحول التعاون، الذي خسر الجولة الماضية على أرضه أمام الخليج 1-صفر، تأخره بهدف مبكر بعد أربع دقائق عبر غاي مبينزا القادم من الكونغو والذي حول تمريرة عرضية إلى المرمى من مدى قريب وأدرك حسن كادش التعادل للتعاون في الدقيقة 26 بضربة رأس ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك وفي الدقيقة 59 وضع الإسباني ألفارو ميدران التعاون في المقدمة بتسديدة أرضية مباغتة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس فيكتور براغا.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع جعل الأرجنتيني كاكو النتيجة 3-1 للتعاون من وضع انفراد.

وفي مباراة أخرى سجل الفتح هدفين بواقع هدف في كل شوط ليتغلب على ضيفه الاتفاق، الذي خاض معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين، 2-صفر. وحصل سنوسي الهوساوي لاعب الاتفاق على بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وافتتح ماجد كنبة ثنائية الفتح في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل منطقةالجزاء بعد تمريرة عرضية، وضاعف المغربي مروان سعدان قائد الفريق النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

وتقدم الفتح للمركز السادس من 12 مباراة برصيد 18 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن الاتفاق صاحب المركز التاسع الذي خاض 13 مباراة.