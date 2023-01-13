الباطن يستضيف الاتحاد.. والرائد يواجه الفيحاء

يأمل اتحاد جدة تجاوز تعثراته الأخيرة عندما يحل ضيفا على الباطن يوم السبت ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل الطرفان في حصد الثلاث النقاط إذ يسعى أصحاب الأرض لتعويض النقاط التي أهدرت في الأسابيع للأولى للمسابقة خاصة وأن الفريق السماوي بات متحفزا بعد تعاقده مع الأوروغوياني رنزو لوبيز والكولومبيين أندريس روا وبيدروزا والغاني موداسيرو ساليفو خلال فترة الانتقالات الحالية بينما سيحاول الاتحاد النهوض من خسارته أمام الهلال وتعادله مع الشباب في الجولتين الماضيتين بحصد نقاط مضيفه.

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ويقع الاتحاد خامسا في سلم الترتيب بـ25 نقطة بعدما فاز التعاون على الطائي يوم الخميس وأصبح في المركز الرابع مؤقتا بينما يحتل الباطن المركز السادس عشر الأخير بنقطتين وفارق 6 عن المركز الرابع عشر.

وعلى مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة يستضيف الرائد منافسه الفيحاء إذ سيسعى الأول إلى استغلال نتيجته الإيجابية بفرض التعادل على الهلال في المباراة الماضية والدخول في قائمة العشر أندية الأولى في الترتيب بينما سيحاول الفيحاء الهروب من مناطق الهبوط والوصول إلى النقطة الحادية عشرة.