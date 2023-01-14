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من لقاء الشباب والنصر

النصر يتعادل مع الشباب ويحافظ على صدارته

الرياض - د ب أ
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اهدر النصر نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه الشباب يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد، ألغى الحكم هدفين للشباب بداعي التسلل، الأول سجله كارلوس جونيور في الدقيقة الخامسة والثاني أحرزه كرستيان جوانكا في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع النصر رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة بفارق نقطتين عن اتحاد جدة الثاني وثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.

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