النصر يتعادل مع الشباب ويحافظ على صدارته

وضع القراءة
100% حجم الخط
اهدر النصر نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بتعادله سلبيا مع مضيفه الشباب يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة.
وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد، ألغى الحكم هدفين للشباب بداعي التسلل، الأول سجله كارلوس جونيور في الدقيقة الخامسة والثاني أحرزه كرستيان جوانكا في الوقت بدل الضائع للمباراة.
مادة اعلانية
وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع النصر رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة بفارق نقطتين عن اتحاد جدة الثاني وثلاث نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث.
اقرأ أيضاً
-
رونالدو يحضر تدريبات ريال مدريد على ملعب النصرحضر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي تدريبات فريقه السابق ريال مدريد التي أقيمت على ملعب فريقه الحالي في الرياض ضمن ... رياضة عالمية
-
الشباب يختبر صدارة النصريستضيف الشباب نظيره النصر مساء السبت في قمة مباريات الجولة الـ13 من منافسات دوري "روشن" السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بـ ... رياضة
-
باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل مواجهة نجوم الهلال والنصرأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاثنين، أن الفريق بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية