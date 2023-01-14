جزائيتان تمنحان اتحاد جدة الفوز على الباطن

قلب اتحاد جدة تأخره بهدف أمام مضيفه الباطن إلى فوز 2 -1 يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وحسم اتحاد جدة الفوز بعد حصوله على ضربتي جزاء في الوقت الذي لعب فيه الباطن بعشرة لاعبين طوال أحداث الشوط الثاني بعد طرد خوان بيدروزا خلال الثواني الأخيرة للشوط الأول.

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وتقدم يوسف سامي الشمري بهدف للباطن في الدقيقة 23 لكن الاتحاد حصل على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، تزامنت مع طرد بيدروزا، ليحرز منها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل للفريق الضيف.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني حصل الاتحاد على ضربة جزاء جديدة سجل منها البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني.

وتقدم الاتحاد لوصافة جدول الترتيب ، رافعا رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف النصر المتصدر، ومتفوقا بنقطتين على الشباب والهلال والتعاون، وتوقف رصيد الباطن عند نقطتين في المركز الأخير.

واستعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بعد خسارته بهدف أمام ضيفه الهلال وتعادله بهدف لمثله مع مضيفه الشباب في أخر جولتين.

أما الباطن، فبعد تعادله في الجولة الماضية مع مضيفه الفيحاء بهدفين لمثلهما، عاد لمسلسل نزيف النقاط وتلقى خسارته العاشرة مقابل تعادلين وبسجل خالي من الانتصارات، ليزداد موقف الفريق تأزما.