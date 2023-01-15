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سالم الدوسري في لقاء الهلال والعدالة

الهلال يهزم العدالة بثنائية

الرياض - د ب أ
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فاز فريق الهلال على ضيفه العدالة 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وسجل هدفي الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 66 من ركلة جزاء وصالح الشهري في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة طرد فهد الحربي لاعب العدالة في الدقيقة 85.

ورفع الهلال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد العدالة عند ثماني نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

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