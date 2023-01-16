النصر يعلن خضوع أوسبينا لعملية جراحية

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أعلن نادي النصر السعودي، يوم الاثنين، عن خضوع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا لعملية جراحية في المرفق، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام الشباب.
وأصيب صاحب الـ "34 عاما" في الدقائق الأخيرة من لقاء الشباب والنصر، والذي انتهى بالتعادل السلبي، ضمن الجولة الـ 13 للدوري السعودي، وأعلن بعدها متصدر الترتيب أن حارس مرماه سيغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.
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وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الاثنين، قال النصر: تقرر أن يجري أوسبينا، يوم الثلاثاء، عملية جراحية في المرفق، جاء ذلك بعد الكشف الذي أجراه اللاعب، يوم الاثنين، لدى أحد الجراحين المتخصصين في إسبانيا.
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