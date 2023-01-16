طاقم تحكيم قطري يدير مباراة كأس موسم الرياض

سيدير طاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن الجاسم مباراة موسم الرياض بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الودية يوم الخميس المقبل.
وكتب الاتحاد القطري في حسابه في "تويتر": طاقم تحكيم قطري يقود مباراة كأس موسم الرياض. كل التوفيق لحكامنا.
وسيعاون الجاسم الثنائي طالب سالم وسعود أحمد، بالإضافة إلى خميس المري في حكم الفيديو المساعد.
وكان الجاسم شارك في إدارة مباريات كأس العالم التي استضافتها قطر العام الماضي، وأدار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي انتهت بفوز كرواتيا على المغرب.
ومن المنتظر أن يخوض كريستيانو رونالدو مباراته الأولى في السعودية، بعد صفقة الانتقال الكبيرة الشهر الماضي، عندما يقود هجوم الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر أمام سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي.
وستمثل المباراة أول مواجهة بين رونالدو ضد غريمه ميسي منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-صفر على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2020.
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