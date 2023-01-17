بيولي: رونالدو إضافة عظيمة للرياضة السعودية

أكد ستيفانو بيولي مدرب نادي إي سي ميلان الإيطالي أن قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى السعودية سيكون إضافة عظيمة لرياضتها، مردفا بأن لعب الديربي في كأس السوبر يحفز الفريق على الفوز.

ويستضيف ملعب الملك فهد الدولي بالرياض النسخة الثالثة من كأس السوبر الإيطالي بين قطبي مدينة ميلان، إي سي ميلان بطل الدوري وإنتر ميلان بطل الكأس، بعد أن استضافت نسختي 2018 و2019 التي توج بهما يوفنتوس ولاتسيو.

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وكشف بيولي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بكأس السوبر الإيطالي: كأس السوبر بطولة مهمة خاصة أننا نلعب أمام غريمنا الذي حققنا أمامه بطولة الدوري الماضية وتفوقنا عليه في آخر مواجهتين بيننا وجميعها لم تكن سهلة، هي بطولة مهمة لأننا بدأنا بحصد الألقاب الموسم الماضي وتتويجنا بالسوبر سيعني الاستمرار على الطريق الصحيح.

وأضاف: نعلم أن الأسبوع الماضي لم يكن الأمثل بالنسبة لنا لكن الديربي قصة أخرى خاصة أن البطولة قريبة منا نحن الاثنين، نحن هنا بالاستحقاق لأننا استحقينا الفوز بالسكوديتو والتواجد هنا لذلك سنحارب من أجل الفوز بها. الموسم لن ينتهي يوم الأربعاء ودائم كل شيء حولنا يتم المبالغة فيه سواء كان إيجابيا أم سلبيا.

واختتم بيولي بالحديث عن تعاقد نادي النصر السعودي مع البرتغالي كرستيانو رونالدو قائلا: قدومه للرياضة السعودية يعد إضافة عظيمة لها.