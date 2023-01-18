الاتحاد أمام اختبار الفيحاء.. والعدالة يستضيف الباطن

يتطلع الاتحاد لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يستضيف خصمه المتألق الفيحاء في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي يوم الخميس والتي يواجه فيها العدالة نادي الباطن.

ويستضيف الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة نادي الفيحاء أملا في تحقيق انتصار متتال بعد فوزه على الباطن خارج أرضه في الجولة الماضية، بينما يأمل الضيوف مواصلة الابتعاد عن مناطق الخطر واستمرار النتائج الإيجابية، إذ تعود آخر خسارة للفريق البرتقالي إلى الجولة الثامنة أمام النصر بينما تعرقلت انتصاراته المتتالية بتعادل مع الباطن الجولة قبل الماضية.

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ويقع الاتحاد في المركز الثالث بـ28 نقطة وفارق نقطتين عن النصر المتصدر الذي تنتظره مباراة الاتفاق يوم الأحد في ظهور أول متوقع للبرتغالي كريستيانو رونالدو بينما يحتل الفيحاء الترتيب الثاني عشر بـ 15 نقطة.

وعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يستضيف العدالة نادي الباطن في مباراة الخروج من قاع الترتيب، إذ يستهدف صاحب الأرض الذي يقع في المركز قبل الأخير بثماني نقاط الابتعاد أكثر عن السماوي الذي ما زال ينتظر انتصاره الأول ويسعى لتقليل الفارق بينهما إلى 3 نقاط.