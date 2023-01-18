غاياردو يشرف على تدريبات فريق موسم الرياض قبل لقاء باريس

واصل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب فريق موسم الرياض برفقة طاقمه التدريبي الإشراف على تدريبات الفريق الذي يجمع نجوم ناديي الهلال والنصر استعداداً للمباراة على كأس موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان يوم الخميس.

وستقام يوم الخميس مباراة كرنفالية بين فريق موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على كأس موسم الرياض سيتواجه فيها أسطورتا كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والإيطالي جيانلويجي دوناروما وغيرهم.

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وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن عن قدوم باريس سان جيرمان للمشاركة في اللقاء في سبتمبر من العام الماضي قبل أن يكشف هوية الطاقم التدريبي الأسبوع الماضي.

وأقيم على ضوء المباراة التاريخية مزاد خيري على تذكرة واحدة تمتاز بأنها تمنح مالكها ميزة التقاط الصور مع اللاعبين والحديث معهم وغيرها لينتهي المزاد يوم الثلاثاء بفوز مشرف الغامدي بعد أن دفع 10 ملايين ريال على أن تذهب جميعها إلى منصة إحسان الخيرية.