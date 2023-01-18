فريق موسم الرياض يبدأ استعداداته لباريس سان جيرمان

بدأ فريق موسم الرياض المكون من نجوم ناديي الهلال والنصر يوم الثلاثاء والذين يتقدمهم البرتغالي كرسيتانو رونالدو استعداداته للمباراة المنتظرة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على كأس موسم الرياض يوم الخميس المقبل.

ويستعد فريق موسم الرياض بإشراف مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو ومدير الفريق خالد الشنيف لمباراة يوم الخميس في ستاد الملك فهد في الرياض أمام فريق باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.

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وكانت الهيئة العامة للترفيه أعلنت في منتصف سبتمبر 2021 إقامة مباراة كرنفالية تجمع نجوم النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بمسمى كأس موسم الرياض قبل أن يعلن عن هوية مدربه كارسيلو غاياردو الأسبوع الماضي بالإضافة إلى اللاعب السابق خالد الشنيف مديراً للفريق.