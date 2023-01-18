مشرف الغامدي يفوز بمزاد تذكرة "فوق الخيال"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، يوم الأربعاء، فوز رجل الأعمال مشرف الغامدي، بمزاد تذكرة "فوق الخيال" بعدما وصل المبلغ إلى 10 ملايين ريال سعودي، ستذهب إلى منصة إحسان الخيرية.
وتتيح التذكرة مزايا فريدة لحاملها في مواجهة كأس موسم الرياض، التي تجمع فريق نجوم الهلال والنصر بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الخميس.
وتمنح التذكرة الفريدة صاحبها فرصة حضور وتناول وجبة الغداء أو العشاء مع الفريقين، إضافة إلى مميزات أخرى مثل حضور التتويج ودخول غرفة ملابس طرفي اللقاء.
وكان آل الشيخ أعلن عن إطلاق مزاد عالمي على تذكرة وحيدة "فوق الخيال" يبدأ بمليون ريال لحضور مواجهة كأس موسم الرياض.
وتقام المباراة بين فريق موسم الرياض الذي يضم نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
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