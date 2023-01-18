"كأس موسم الرياض".. فريق الهلال والنصر يستقبل سان جيرمان

بعد أكثر من 15 عامًا من التنافس الاستثنائي يتواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة ودية بين فريق موسم الرياض المكون من نجوم ناديي النصر والهلال وباريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب الملك فهد في الرياض يوم الخميس.

وخلال اللقاء الذي سيتواجد فيه كل من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار في الجانب الباريسي سيلتقي أربعة من أفضل اللاعبين في العالم في مباراة مرموقة.

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ويتشارك "سي آر 7" والـ"برغوث" 12 كرة ذهبية وتسعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بينهما، ضمن إنجازات لا تعد ولا تحصى على مدى عقدين من الزمن.

ستحضر وسائل إعلام من جميع أنحاء العالم لهذه المواجهة المتوقع أن تكون الأخيرة بين أسطورتين في مسيرتهما الهائلة.

وسيخوض رونالدو أول مباراة له على الإطلاق منذ انضمامه إلى النصر، أحد عملاقي الرياض إلى جانب الهلال، ضمن مجموعة مختارة من الناديين.

وسيلعب رونالدو مباراته الأولى الرسمية مع الفريق ضد الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي الذي يتصدره فريقه يوم الأحد المقبل بعد 3 أيام من مباراة النجوم.

وإلى جانب البرتغالي سيلعب أيضًا سالم الدوسري نجم الهلال وصاحب هدف الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين (2-1) في الدور الأول من مونديال قطر 2022 بالإضافة إلى المالي موسى ماريغا والبرازيليان تاليسكا ولويز غوستافو وغيرهم.

وسيتولى الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الإشراف على الفريق علماً أنه لعب مع سان جيرمان في موسم 2007-2008 وقد أنهى لتوه ثماني سنوات ناجحة على رأس الجهاز الفني لريفر بليت الذي توج معه بكوبا ليبرتادرويس مرتين.

وضمن تذاكر حضور المباراة الكبيرة أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن إقامة مزاد خيري على تذكرة بمسمى "فوق الخيال" تحتوي على مزايا عديدة مثل فرص التقاط الصور مع اللاعبين والدخول إلى غرف خلع الملابس ليفوز فيها مشرف الغامدي بدفع 10 ملايين ريال تذهب إلى منصة إحسان الخيرية.

واستضافت الرياض يوم الأحد كأس السوبر الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة وتستضيف يوم الأربعاء كأس السوبر إيطاليا بين ميلان وإنتر ومع وصول رونالدو إلى النصر ومواجهته المرتقبة مع ميسي تتجه جميع الإنظار إلى السعودية.