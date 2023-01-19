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فرحة هدف كورونادو

الاتحاد يعبر الفيحاء بثلاثية نظيفة

الرياض - د ب أ
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اعتلى اتحاد جدة قمة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه الكبير 3 - صفر على ضيفه الفيحاء يوم الخميس في المرحلة الـ14 للمسابقة التي شهدت أيضا تعادل العدالة 1 - 1 مع ضيفه الباطن.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر الذي يواجه ضيفه الاتفاق يوم الأحد القادم بنفس المرحلة في حين توقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح البرازيلي إيغور كورونادو التسجيل لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 23 قبل أن يضيف زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء واختتم هارون كمارا مهرجان أهداف الاتحاد بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول.

وأهدر العدالة وضيفه الباطن نقطتين ثمينتين في صراعهما للهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني بالبطولة، عقب تعادلهما 1 - 1 في وقت سابق.

وبقي الباطن قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما ظل العدالة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بتسع نقاط.

وبادر العدالة بالتسجيل عن طريق لاعبه السلوفيني ديفيد تيجانيش في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل الباطن بهدف جاء عبر النيران الصديقة بواسطة محمد العوفي، لاعب أصحاب الأرض، في الدقيقة 86.

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