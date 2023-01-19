الجمعة.. الشباب يحل ضيفاً على التعاون

يحل الشباب ضيفا على التعاون يوم الجمعة في مباراة صعبة على الفريقين، إذ يسعى الأول إلى استمرار منافسته على صدارة الترتيب، بينما يحاول أصحاب الأرض البقاء في المراكز الأربعة الأولى.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة سيحاول التعاون خطف نقاط ضيفه الشباب الصعبة، إذ يبعد الفريق الأصفر عن المركز الأول بـ5 نقاط في المركز الخامس بينما يحتل الفريق العاصمي الترتيب الرابع وفارق 4 نقاط.

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ويلعب التعاون اللقاء بعد تعرضه لخسارتين وفوزه 3 مرات في المباريات الخمس الماضية بينما تعادل الشباب في مباراتين وخسر في مثلهما وانتصر في واحدة على الاتفاق.

وفي اليوم نفسه يستضيف الخليج نادي الرائد مستهدفا الابتعاد عن مناطق الخطر، بينما يحل الفتح ضيفا على ضمك في مباراة، سيحاول فيها أصحاب المركزين السابع والثامن الاقتراب من مراكز المقدمة.