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صراع على الكرة بين رونالدو وميسي

بـ 23 هدفاً.. الأسطورتان يتعادلان

دبي - أحمد المصعبي
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عادل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي بثنائيته في حارس المرمى الكوستاريكي كايلور نافاس.

وبدأ ميسي وضع بصمته في مباراة كأس موسم الرياض بين باريس سان جيرمان وفريق موسم الرياض بهدف في الدقيقة الثالثة إلا أن البرتغالي أبى إلا أن يسجل ثنائية ويعادل سجل أهداف منافسه الأزلي بعد تسجيله من ضربة جزاء في الدقيقة 33 ألحقها بكرة ارتدت من القائم في آخر دقائق الشوط الأول.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 23 وهو ما بلغه منافسه ميسي إذ يعود آخر لقاء سجل فيه البرتغالي إلى ديسمبر 2020 بين يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني انتهى بثلاثية نظيفة بينما آخر هدف تلقته شباك فريق لعب له ابن ماديرا من قبل ميسي كان في إياب موسم 2017 – 2018.

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