تركي آل الشيخ: "كأس موسم الرياض" سينقل في 5 مناطق عالمية

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أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أن عددا من الترتيبات ستقام قبل إقامة مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر وباريس سان جيرمان الفرنسي مضيفا بأن اللقاء سينقل في 5 مناطق تجمع عالمية منها بيكاديلي في لندن.
وفي لقاء له مع "في المرمى" كشف آل الشيخ: مشرف الغامدي بدأ بالحصول على مزايا تذكرة "فوق الخيال" وهي كفكرة أتت نتيجة نقاش مع فريق العمل.
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وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه: هناك الكثير من الترتيبات الترفيهية التي تسبق المباراة والنقل التفزيوني سيكون تاريخيا كما أن المباراة ستتابع بشكل مجاني من اليابان إلى هاواي بالإضافة إلى نقلها في 5 مناطق تجمع عالمية.
واختتم آل الشيخ: حضور أكبر نجوم كرة القدم ليس إلا الخطوة الأولى والخطط لن تتوقف عند هذا الحد.
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