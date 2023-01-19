تركي آل الشيخ يستضيف نجوم فريق موسم الرياض

استضاف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه يوم الخميس لاعبي فريق موسم الرياض المكون من نجوم ناديي الهلال والنصر قبل يوم من مباراة كأس موسم الرياض.
ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مباراة كأس موسم الرياض بين نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه أمام فريق موسم الرياض الذي يضم عددا من اللاعبين العالميين مثل الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا والمالي موسى ماريغا ويغرهم.
وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن عن قدوم باريس سان جيرمان للمشاركة في اللقاء في سبتمبر من العام الماضي قبل أن يكشف هوية الطاقم التدريبي الأسبوع الماضي.
وأقيم على ضوء المباراة التاريخية مزاد خيري على تذكرة واحدة تمتاز بأنها تمنح مالكها ميزة التقاط الصور مع اللاعبين والحديث معهم وغيرها لينتهي المزاد يوم الثلاثاء بفوز مشرف الغامدي بعد أن دفع 10 ملايين ريال على أن تذهب جميعها إلى منصة إحسان الخيرية.
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