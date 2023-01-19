في ظهوره الأول.. رونالدو يسجل ثنائية في باريس سان جيرمان

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين في الشوط الأول من مباراة ودية تجمع فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان في استاد الملك فهد بالرياض يوم الخميس في ظهوره الأول بعد انتقاله للنصر المنافس بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الشهر الماضي.

واحتسب الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ركلة جزاء لصالح المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما بعد ارتطامه مع كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان ليخضع للعلاج قبل أن يسجل الركلة بنفسه ويدرك التعادل 1-1 لفريق موسم الرياض في مباراة ودية أمام بطل فرنسا.

مادة اعلانية

وتقدم ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من البداية بعد تمريرة رائعة من زميله نيمار قبل أن يدرك رونالدو التعادل في الدقيقة 34.

وأشهر الحكم الجاسم بطاقة حمراء مباشرة لخوان بيرنات مدافع باريس سان جيرمان بعد تدخل قوي ضد سالم الدوسري في الدقيقة 39 ليحرمه من الانفراد بمرمى نافاس.

ورغم النقص العددي أعاد البرازيلي ماركينيوس النادي الفرنسي للمقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بعد تمريرة من كيليان مبابي.

واحتسب الجاسم ركلة جزاء لصالح نيمار في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها بنفسه لكن محمد العويس حارس فريق موسم الرياض تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط تابع رونالدو تسديدة ارتدت من العارضة ليضعها قوية في الشباك.