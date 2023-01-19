للمرة العاشرة تاريخياً.. رونالدو وميسي يسجلان معاً

شهد ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، يوم الخميس، عاشر مباراة يتشارك فيها الأسطورتان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة مسجلي الأهداف عندما يتواجهان.

وعلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض تقدم فريق باريس سان جيرمان بهدفي ليونيل ميسي والبرازيلي ماركينيوس، قبل أن يسجل البرتغالي رونالدو ثنائية عدل بها النتيجة.

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وتعود أول مباراة سجل فيها الثنائي إلى ودية المنتخبين البرتغالي والأرجنتيني في فبراير 2011 حينها سجل البرتغالي هدف التعادل، قبل أن يحرز ميسي هدف الفوز للمنتخب اللاتيني في الوقت بدل الضائع وبعد مواجهتهما الدولية بشهرين سجل الثنائي الأسطوري هدفين في إياب الكلاسيكو في العام نفسه حينها تقدم ميسي بهدف برشلونة، قبل أن يعود رونالدو محرزا التعادل في اللقاء الذي انتهى 1 – 1.

وفي إياب سوبر كأس إسبانيا في العام الذي شهد 7 مباريات بين عملاقي إسبانيا منح ميسي برشلونة فوزا مهما على ريال مدريد بتسجيله ثنائية، ضمن 3 أهداف قابلها هدفان باللون الأبيض بتوقيع رونالدو وبنزيمة، قبل أن تشهد البطولة نفسها بعد عام تسجيل الثنائي هدفين في لقاء واحد حينها في فوز برشلونة 3 – 2 في ذهاب كأس سوبر إسبانيا قبل أن يسجل النجمان في الإياب ويكون هدف رونالدو الثاني مفتاحا لتتويج الأبيض بالبطولة.

وبعد لقاء السوبر بأقل من شهرين ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني عاد الأسطورتان وسجلا ثنائية لكل منهما في لقاء الذهاب في مباراة انتهت 2 – 2 في "كامب نو" قبل أن ينتظرا حتى الجولة 29 من موسم 2013 – 2014 التي سجل فيها ميسي "هاتريك" وحسم اللقاء 4 – 3 لبرشلونة في "سانتياغو برنابيو".

ولمدة 3 أعوام لم يتشارك النجمان لائحة مسجلي الأهداف في مباراة واحدة حتى إياب كأس سوبر إسبانيا، الذي أنهاه الفريق الأبيض 1 – 3 سجل منها رونالدو واحدا وميسي هدف الفريق الكتالوني الوحيد.

وقبل نهاية موسم 2017 – 2018 بجولتين تواجه الأسطورتان مرة أخيرة بقمصان عملاقي إسبانيا وسجلا فيها حينها أحرز ميسي هدفا قابله هدف وحيد لرونالدو، الذي خرج مصابا واستبدل بين الشوطين.