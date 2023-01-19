مشرف الغامدي: الجانب الخيري دفعني لتذكرة "فوق الخيال"

أكد رجل الأعمال السعودي مشرف الغامدي حامل تذكرة "فوق الخيال" أن الجانب الخيري المتعلق بها دفعه لدخول المزاد من أجل الفوز بها مضيفا بأنه بدأ بنيل مزاياها عند حضوره العشاء الذي أقامه تركي آل الشيخ رئيس الهئة العامة للترفيه لرئيسي ناديي النصر والهلال بالإضافة إلى لاعبي فريق "موسم الرياض والطواقم التدريبية والفنية.
وفي لقاء له مع "في المرمى" كشف الغامدي: دخلت المزاد لأنه خيري والفكرة كانت ذكية جدا وعند دخولي له كان قد وصل أعلى مبلغ إلى 9 ملايين قبل أن أحصل على التذكرة بعشرة ملايين ريال.
وأضاف الغامدي: حضرت العشاء الذي أقامه رئيس الهيئة العامة للترفيه وغدا سأكون حاضرا في المباراة ولم أشاور أحدا في اتخاذ قرار الدخول في مزاد التذكرة بل كان فرديا.
يذكر بأن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أعلن الأسبوع الماضي عن إقامة مزاد خيري يذهب ريعه إلى منصة إحسان للفوز بتذكرة واحدة فقط بمسمى "فوق الخيال" تمنح صاحبها عدة مزايا وكان الفائز بها رجل الأعمل السعودي مشرف الغامدي.
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