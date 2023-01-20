التعاون يفرض التعادل على الشباب

أحرز ألفارو ميدران هدفا قرب النهاية ليدرك التعادل لفريقه التعاون 1-1 يوم الجمعة مع ضيفه الشباب الغائب عن الانتصارات في الدوري السعودي في آخر أربع مباريات.

وتعادل الشباب للمباراة الثالثة على التوالي ليصبح رصيده 28 نقطة في المركز الرابع من 14 مباراة متقدما بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن مضيفه التعاون.

مادة اعلانية

وتقدم متعب الحربي للشباب في الدقيقة 41 بعد تمريرة بينية من كارلوس جونيور وأدرك ميدران التعادل في الدقيقة 75 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من الكاميروني لياندر تاوامبا.

وعاد ضمك للانتصارات في المسابقة بعد غياب خمس مباريات بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على ضيفه الفتح.

ورفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة من 14 مباراة في المركز السادس متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الفتح الذي خاض 13 مباراة بالمركز الثامن.

وسجل علي الزبيدي هدف الفتح الوحيد بعد عشر دقائق من البداية بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وانتظر ضمك حتى الدقيقة 72 ليدرك الجزائري العربي هلال سوداني التعادل بضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من عبد الله العمار ووضع البرازيلي برونو دوارتي ضمك في المقدمة في الدقيقة 83 بضربة رأس اخرى رائعة.

وحسم الكرواتي دوماغوي أنتوليتش فوز ضمك بهدف ثالث في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد هجمة مرتدة إثر انشغال الفتح بمحاولة إدراك التعادل.

وفي وقت سابق واصل الخليج نتائجه الرائعة وحقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة بفوزه 3-صفر على ضيفه الرائد.

ورفع الخليج رصيده إلى 13 نقطة من 14 مباراة ليتقدم للمركز 13 فيما تجمد رصيد الرائد، الذي تلقى الهزيمة التاسعة في 15 مباراة، عند 16 نقطة في المركز 11.

وسجل ثلاثية الخليج الغابوني أندريه بوكو في الدقيقة 31 من تسديدة قوية في سقف المرمى من مدى قريب.

وبعد مرور ساعة من البداية ضاعف خالد السميري النتيجة بعد تمريرة من بوكو وهجمة مرتدة أنهاها السميري بتسديدة أرضية ارتطمت في القائم الأيسر لللمرمى وسكنت الشباك.

وجعل الألباني شوكول سيكالايشي النتيجة 3-صفر للخليج في الدقيقة 89 بتسديدة أرضية زاحفة من عند حدود منطقة الجزاء.