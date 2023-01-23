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كوك خلال فترته في سيتي

سعد اللذيذ نائباً لرئيس "الرابطة".. والبريطاني كوك "تنفيذياً"

العربية.نت
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أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الاثنين تشكيل مجلس إدارة برئاسة عبدالعزيز العفالق وتعيين سعد اللذيذ نائبا للرئيس.

وجاء في بيان الرابطة: عقدت الجمعية العمومية غير العادية لرباطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الاثنين برئاسة عبدالعزيز العفالق وشهد الاجتماع اعتماد جدول أعمال وإقرار التشكيل مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين برئاسة عبدالعزيز العفالق وسعد اللذيذ نائبا والبريطاني غاري كوك عضوا ورئيسا تنفيذيا للرابطة وعضوية بيتر هوتون وعادل ملاوي ولمياء بن بهيان ممثلا عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأضاف البيان: وأعلن العفالق تعيين عبدالعزيز الحميدي مستشارا لرئيس مجلس إدارة الرابطة وتكليفه برئاسة لجنة تراخيص الأندية بعد استقالة محمد السليم.

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