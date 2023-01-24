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من وصول الأرجنتيني

النصر يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسي

العربية.نت
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أعلن نادي النصر السعودي يوم الاثنين وصول الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي إلى الرياض تمهيدا لإجرائه الفحص الطبي قبل التعاقد معه بصفة رسمية.

ونشر نادي النصر عبر حسابه في "تويتر": وصل إلى الرياض قبل قليل حارس المرمى الأرجنتيني أغوستين روسي على أن يجري غدًا الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم .

وبدأ روسي، 27 عاما، مسيرته في نادي تشاكاريتا جونيورز قبل الانتقال إلى إندبنبدنتي ويعار بعدها إلى ديفنسا إي خوستيسيا يشتري بعدها نادي بوكا جونيورز عقده ويعيره إلى نادي أنتو فاغاستا ولانوس.

ويأتي اهتمام النصر بالتعاقد مع الأرجنتيني لخلافة الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته في مباراة الشباب واضطراره للغياب فترة طويلة بعد أن أجرى عملية جراحية في المرفق.

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