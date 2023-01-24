النصر يعوض أوسبينا بالأرجنتيني روسي

تعاقد نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء مع حارس المرمى الأرجنتيني أغوستين روسي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم معارا من بوكا جونيورز بعد إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا.

ونشر حساب النادي العاصمي صورا لتوقيع اللاعب إلى جانب رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر معلنا بأن الإعارة تمتد حتى نهاية الموسم.

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وبدأ روسي، 27 عاما، مسيرته في نادي تشاكاريتا جونيورز قبل الانتقال إلى إندبنبدنتي ويعار بعدها إلى ديفنسا إي خوستيسيا يشتري بعدها نادي بوكا جونيورز عقده ويعيره إلى نادي أنتو فاغاستا ولانوس.

وتعاقد مع الأرجنتيني لخلافة الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته في مباراة الشباب واضطراره للغياب فترة طويلة بعد أن أجرى عملية جراحية في المرفق.