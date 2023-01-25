ثنائي الخليج يستحوذ على نجومية يناير.. والدوسري اللاعب الأفضل

النصر يستهدف البقاء في الصدارة أمام الخليج

يتطلع النصر إلى البقاء في الصدارة عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الخليج يوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في المرحلة الحادية عشرة من ...