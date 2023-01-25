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إيمانويل مدرب الخليج

ثنائي الخليج يستحوذ على نجومية يناير.. والدوسري اللاعب الأفضل

العربية.نت
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توج البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب نادي الخليج بجائزة الأفضل لشهر يناير كما فاز البرازيلي دوغلاس فريدريك حارس مرمى الفريق بجائزة الحارس الأفضل للشهر نفسه.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جوائز شهر يناير والتي فاز بها مدرب الخليج وحارس مرماه بالإضافة إلى متعب الحربي لاعب الشباب بأفضل لاعب واعد وفوز سالم الدوسري نجم الهلال بلاعب الشهر.

وكان الخليج حقق 3 انتصارات متتالية في الشهر الحالي أمام التعاون والوحدة والرائد تباعا خرج منهما دوغلاس بشباك نظيفة في لقائين.

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