دياز: النتائج الإيجابية أعادت الثقة.. الشهري: نلعب للنهائي

عبر الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال عن سعادته بعودة الفريق إلى النتائج الإيجابية مؤخرا آملا في الوقت نفسه أن تكون سببا في استعادة الفريق للثقة.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الهلال والفيحاء في الدور نصف النهائي على أن ينتظر الفائز منهما نهاية مباراة الاتحاد والنصر لتحديد أطراف النهائي.

مادة اعلانية

وأبان دياز في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: الانتصارات الأخيرة ستمنحنا الثقة ونحن جاهزون للمباراة ونعلم أهميتها ونسعى للوصول لكفاءتنا الهجومية.

وأضاف: مررنا بفترة صعبة لكننا استعدنا قوتنا، وسنخوض المباراة بكل قوتنا ونأمل تحقيق الفوز.

وكشف الشهري من جانبه: التفاصيل الصغيرة ستحسم النتيجة لذا يجب أن نبادر بالتسجيل، وجاهزون لتقديم صورة ممتازة والتأهل للنهائي.