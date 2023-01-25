كأس السوبر: رونالدو في اختباره الأول مع النصر أمام الاتحاد

يخوض النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو اختباره الجدي الأول مع النصر السعودي منذ قدومه الشهر الماضي، عندما يلاقي الاتحاد يوم الخميس في نصف نهائي الكأس السوبر السعودية في كرة القدم، فيما يتواجه الهلال مع الفيحاء في نصف النهائي الثاني.

وكان النصر خرج فائزاً في الظهور الرسمي الأول لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، الأحد أمام الاتفاق بهدف وحيد، ما أبقاه في صدارة الدوري السعودي بفارق نقطة عن غريمه الهلال الذي لعب مباراة أكثر.

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ويشارك الهلال في الكأس السوبر بصفته بطلا للدوري الموسم الماضي، والفيحاء بطلا لكأس الملك، بينما يشارك الاتحاد كوصيف للدوري، مع النصر ثالث الدوري بدلا من وصيف الكأس (الهلال).

ويملك الهلال ثلاثة ألقاب في المسابقة، مقابل اثنين للنصر ولقب لكل من الفتح والشباب والأهلي.

وكان نظام الكأس السوبر في السنوات الماضية عبارة عن مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس.

التقى النصر والاتحاد هذا الموسم في الدوري المحلي، وانتهت المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق بالتعادل السلبي، علماً أن الاتحاد فاز الموسم الماضي ذهاباً وإياباً (3-1 و3-0).

ويعيش الفريقان موسماً مميزاً، حيث لم يتعرض كل منهما سوى لخسارة واحدة، على غرار الهلال. ويحتل الاتحاد حالياً المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين عن النصر بعد 14 مباراة، وبلغ الدور ربع النهائي لكأس الملك.

أما النصر، فيتربع على الصدارة وتأهل لربع نهائي كأس الملك، ولهذا سيرمي كل فريق بكل ثقله من أجل حسم بطاقة النهائي لصالحه، وكل منهما مؤهل لذلك في ظل وجود كم كبير من العناصر المميزة في الفريقين.

ويبرز في الاتحاد، هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، والثلاثي البرازيلي رومارينيو داسيلفا وإيغور كورونادو والحارس مارسيلو غروهي والمصريان طارق حامد وأحمد حجازي. بينما يضم النصر الأسطورة رونالدو الذي سيبلغ الثامنة والثلاثين نهاية الأسبوع المقبل، والبرازيلي تاليسكا متصدر ترتيب هدافي الدوري (12 هدفاً) ومواطنه لويز غوستافو إلى جانب الحارس الجديد الأرجنتيني أغوستين روسي بديل المصاب الكولومبي دافيد أوسبينا، وعبدالإله العمري وعبدالرحمن غريب.