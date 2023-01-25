غارسيا: يجب الحذر.. وحظوظ مشاركة روسي واردة

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كشف الفرنسي رودي غارسيا مدرب نادي النصر، أنه سيسعى إلى إظهار فريقه بشكل ممتاز في نصف نهائي كأس السوبر السعودية أمام الاتحاد، مضيفا أن مشاركة الوافد الجديد الحارس الأرجنتيني أوغوستين روسي محل شك.
وأوضح غارسيا خلال المؤتمر الصحافي: لعبنا قبل يومين لذلك اعتمدنا على التمارين الاسترجاعية وأعتقد أننا سنقدم مستوى ممتازا أمام الاتحاد.
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وأضاف: ألفارو لم يتدرب كثيرا وروسي يخوض أول تدريب معنا ولن يشاركنا غدا إلا في حال الجاهزية التامة.
وعن خصمه الاتحاد أوضح: الاتحاد منافس قوي في الدوري الذي نتصدره حاليا، وهو ما يعني صعوبة المواجهة وهو يمتلك عناصر مميزة وخاصة الأجانب الذين سيلعبون غدا لذا يجب الحذر خاصة أنها مباراة خروج مغلوب.
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