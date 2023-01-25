كأس السوبر: الهلال يسعى لتجنب المفاجآت أمام الفيحاء

يأمل الهلال تجنب المفاجأة عندما يواجه الفيحاء يوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في شكلها الجديد.

ويواجه الهلال حامل اللقب الفيحاء على استاد الأمير فيصل بن فهد، مع أفضلية على الورق للأول، خصوصاً في ظل حلول منافسه في المركز الثالث عشر في الدوري مع 4 انتصارات في 14 مباراة، لكن الأخير حقق انتصاراً تاريخياً بركلات الترجيح على الهلال في نهائي كأس الملك في مايو الماضي.

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وخرج الهلال فائزاً بهدفين نظيفين عندما التقيا في أغسطس الماضي في الدوري.

ويبرز في الفيحاء حارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبرازيلي باولينيو والنيجيري انتوني نواكايمي وسامي الخيبري وسلطان مندش.

ومع أن الهلال ما زال يعاني من الإصابات المتعاقبة في صفوفه والتي كان آخرها لاعبه البرازيلي ميشايل ديلغادو، إلا أنه مازال صامداً ويحتل وصافة الدوري.

وتنتظر النادي العاصمي مشاركة في كأس العالم للأندية في 4 فبراير المقبل عندما يواجه بصفته ممثلاً لقارة آسيا الوداد البيضاوي المغربي.

ومن المنتظر أن تشهد قائمة الهلال عودة قائده سلمان الفرج، وهدافه النيجيري أوديون إيغالو بعد تعافيهما من الإصابة. ويبرز في فريق العاصمة مدافعه الكوري هيون-سو جانغ والكولومبي غوستافو كويار والبيروفي أندري كاريو والمالي موسى ماريغا وسعود عبدالحميد ومحمد كنّو وسالم الدوسري.