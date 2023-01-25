نونو: النهائي هدفنا.. حجازي: رونالدو إضافة ونعمل للحد من خطورته

أكد البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي اتحاد جدة أن هدف الفريق الغربي هو الوصول إلى نهائي كأس السوبر السعودية قبل يوم من مواجهة النصر في نصف النهائي.

ولعب الاتحاد أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودية ليواجه المنتصر منهما الفائز من مباراة الهلال والفيحاء يوم الأحد.

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وأوضح نونو في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: نخوض مباراة هامة للمنافسة على ألقاب الموسم والجميع جاهز، ونحن نركز على طبيعة الخصم ومعرفة نقاط التوازن في فريقنا ونعطي كل مباراة أهميتها ولكل مباراة ظروفها الخاصة، وقمنا بدراسة وتحليل خصمنا بدقة عالية ونسعى للوصول إلى النهائي.

وأضاف: نحاول رفع مستوى اللاعبين، ونجاحنا يتمثل في اختيار اللاعب الأجهز للمباراة، أما الأخبار المتعلقة برحيلي ليست صحيحة ولا يمكن السيطرة عليها، وتركيزي منصب على العمل مع الاتحاد، ولا توجد غيابات في الاتحاد سوى سويلم المنهالي.

وأكد المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الغربي أنهم يعملون على التتويج بالبطولة قائلا: نأمل بأن نكون في حالة جيدة ونظهر بصورة مشرفة ونملك الحافز والإمكانيات التي تؤهلنا للوصول إلى النهائي.

وأضاف: رونالدو من أعظم لاعبي الكرة وإضافة فنية للدوري والنصر لديهم مفاتيح لعب كثيرة وسنعمل للحد من خطورتها والظهور بأفضل صورة.

وزاد المصري: عند وصولي للاتحاد كان يمر بمرحلة تراجع تحصل لأي ناد، وبدايتي كانت تتمحور حول بناء فريق قوي وهو ما وصلنا إليه بالفعل، وفي الموسم الماضي لم تخدمنا الحظوظ للفوز بالدوري وهدفنا ألا نخسر ما بنيناه مؤخرا.

واختتم حجازي: مهتمون بحصد الألقاب والسوبر بطولة مهمة نسعى لإضافتها في سجلات النادي، وهي دافع قوي لإكمال ما تبقى من مشوارنا في الموسم، وأثق في نونو بشكل كبير وسعيد بالعمل معه.