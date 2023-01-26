الفيحاء في نصف النهائي.. نجاح مستمر

أكد نادي الفيحاء السعودي تفوقه في كل بطولة يصل فيها إلى دور النصف النهائي بعدما تجاوز الهلال في دور الأربعة لبطولة كأس السوبر السعودية يوم الخميس.

وتقدم الفيحاء في الشوط الأول من المباراة عن طريق البرازيلي باولينيو بعد استغلاله تمريرة من الإسباني فيكتور رويز عند الدقيقة 21 قبل أن يتصدى القائم لجزائية سالم الدوسري في الدقيقة 27 لتستمر النتيجة على حالها ويصل الفيحاء إلى النهائي الثاني في تاريخه في جميع البطولات.

مادة اعلانية

وشهد الموسم الماضي وصول الفيحاء إلى نصف نهائي أي بطولة للمرة الأولى في تاريخه عندما تجاوز الباطن في الدور ربع النهائي لكأس الملك قبل أن يقصي الاتحاد في النصف نهائي الأول في تاريخه ويبلغ نهائي البطولة ويحققها على حساب الهلال.

وسيلعب الفيحاء نهائي البطولة يوم الأحد مع الفائز من مباراة الاتحاد والنصر المقامة على ستاد الملك فهد الدولي.