الفيحاء في نصف النهائي.. نجاح مستمر

أكد نادي الفيحاء السعودي تفوقه في كل بطولة يصل فيها إلى دور النصف النهائي بعدما تجاوز الهلال في دور الأربعة لبطولة كأس السوبر السعودية يوم الخميس.
وتقدم الفيحاء في الشوط الأول من المباراة عن طريق البرازيلي باولينيو بعد استغلاله تمريرة من الإسباني فيكتور رويز عند الدقيقة 21 قبل أن يتصدى القائم لجزائية سالم الدوسري في الدقيقة 27 لتستمر النتيجة على حالها ويصل الفيحاء إلى النهائي الثاني في تاريخه في جميع البطولات.
وشهد الموسم الماضي وصول الفيحاء إلى نصف نهائي أي بطولة للمرة الأولى في تاريخه عندما تجاوز الباطن في الدور ربع النهائي لكأس الملك قبل أن يقصي الاتحاد في النصف نهائي الأول في تاريخه ويبلغ نهائي البطولة ويحققها على حساب الهلال.
وسيلعب الفيحاء نهائي البطولة يوم الأحد مع الفائز من مباراة الاتحاد والنصر المقامة على ستاد الملك فهد الدولي.
-
كأس السوبر: الهلال يسعى لتجنب المفاجآت أمام الفيحاءيأمل الهلال تجنب المفاجأة عندما يواجه الفيحاء يوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في شكلها الجديد.ويواجه الهلال حامل اللقب الفيحاء على استاد ... رياضة سعودية
-
مدرب الفيحاء: لم نأت للمشاركة فقطأكد الصربي فووك رازوفيتش مدرب نادي الفيحاء، أن الفريق يضع عينه على بطولة كأس السوبر السعودية، مؤكدا معرفته المسبقة بفريق الهلال منافسه في الدور المقبل ... رياضة سعودية
-
الفيحاء يهزم الهلال ويتأهل لنهائي كأس السوبرفاز الفيحاء 1-صفر على الهلال في قبل نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم يوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد ليجدد تفوقه بعدما انتصر على الفريق في ... رياضة سعودية