الفيحاء يهزم الهلال ويتأهل لنهائي كأس السوبر

فاز الفيحاء 1-صفر على الهلال في قبل نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم يوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد ليجدد تفوقه بعدما انتصر على الفريق في نهائي كأس الملك في الموسم الماضي.

ويلعب الفيحاء، الذي حقق لقب الكأس بعدما فاز على الهلال بركلات الترجيح، ضد الفائز من مواجهة النصر والاتحاد في قبل النهائي الآخر في نهائي كأس السوبر السعودية، الذي سيقام يوم 29 يناير.

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وخسر الهلال فرصة الحفاظ على لقب كأس السوبر بعدما حققه العام الماضي عقب تفوقه على الفيصلي بركلات الترجيح.

وتقدم الفيحاء في الدقيقة 21 عن طريق باولينيو الذي تلقى تمريرة رائعة من فيكتور رويز لينفرد بمرمى محمد المعيوف ويضع الكرة في الشباك بنجاح.

وكاد الهلال أن يتعادل سريعا بعدما حصل عبد الله الحمدان على ركلة جزاء بعد عرقلته من ريكاردو، لكن فلاديمير ستويكوفيتش منع سالم الدوسري من تسجيلها وأبعد الكرة.

وسجل ريكاردو هدفا بعدما حول عرضية رويث برأسه في مرمى الهلال في الدقيقة 56 لكن تم إلغاء الهدف بسبب التسلل.

وتلقى الهلال خسارته الثانية هذا الموسم في جميع المسابقات المحلية، بعدما خسر من التعاون في الدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي الخسارة قبل سفر الهلال للمغرب لخوض بطولة كأس العالم للأندية حيث سيلعب ضد الوداد في الدور الثاني للمسابقة، التي حقق فيها المركز الرابع في النسخة الماضية.