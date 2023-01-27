رومارينيو وشباك النصر.. علاقة دائمة

واصل البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي اتحاد جدة تعزيز علاقته بشباك فريق النصر بعد أن سجل الهدف الأول في نصف نهائي كأس السوبر السعودية بين الفريقين يوم الخميس.

وهزم الاتحاد منافسه النصر في دور الأربعة ليضرب موعدا مع الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودية يوم الأحد إذ انتهى اللقاء بثلاثية للفريق الغربي سجل رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله ومهند الشنقيطي بينما أحرز للنصر البرازيلي أندرسون تاليسكا.

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وبهدفه يوم الخميس وصل رومارينيو إلى 7 أهداف استقبلتها شباك الفريق العاصمي من انتقال البرازيلي إلى الاتحاد في عام 2018.

وافتتح البرازيلي سجله التهديفي على النصر في موسمه الأول مع الاتحاد عنمدما سجل ثنائية في نصف نهائي كأس الملك معلنا وصول الفريق الغربي إلى النهائي بنتيجة 4 - 2 قبل أن يعود الموسم اللاحق ويسجل هدفا يتيما في مرمى النصر في لقاء الفريقين ضمن الجولة الرابعة عشرة وحينها انتهت المباراة التي أقيمت ستاد الملك فهد الدولي بالتعادل بهدف لمثله.

وفي موسم 2020 - 2021 واصل رومارينيو هوايته المفضلة بتسجيل هدف التعادل منقذا الاتحاد من خسارة مؤكدة في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب "الشرائع" حينها جاء هدفه في الدقيقة الثانية والتسعين ضمن المرحلة الخامسة عشرة، قبل أن يعود ويفتتح سجله على ملعب النصر "مرسول بارك" إيابا حين سجل هدف التقدم الذي عادله حمدالله قبل أن يسجل عبدالعزيز البيشي هدف الفوز.

وفي آخر لقاء جمع الفريقين في جدة الموسم الماضي على معلب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وضع رومارينيو بصمته مجددا بتسجيله أول أهداف الثلاثية النظيفة عندما حول ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة السادسة.