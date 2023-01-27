1498 يوماً وما زال النصر يبحث عن الفوز أمام الاتحاد

واصل نادي اتحاد جدة نتائجه الإيجابية المتتالية على النصر بعد إقصائه من كأس السوبر السعودية في الدور نصف النهائي يوم الخميس.

وأقصى الاتحاد منافسه العاصمي من دور الأربعة على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض بنتيجة 3 - 1 ليصل النادي الغربي إلى اليوم الألف و498 الذي يحرم فيه خصمه من الفوز عليه.

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وكان آخر فوز للنصر على الاتحاد في الحادي والعشرين من ديسمبر 2018 حينها انتهت المباراة التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بثنائية للمغربي عبدالرزاق حمدالله وهدف وحيد للاتحاد لفهد المولد، ولم يبقى في الفريق العاصمي من تلك القائمة سوى حمد آل منصور وحارس المرمى وليد عبدالله.

ومنذ تلك المباراة لعب الفريقان 10 مباريات متتالية في 3 بطولات مختلفة فشل فيها النصر في هزيمة الاتحاد إذ تعادلا في 3 مباريات متتالية في بطولة الدوري قبل أن يحقق الاتحاد فوزه الأول على النصر منذ نهائي كأس ولي العهد 2017 في مباراتهما على مرسول بارك في الجولة 30 من موسم 2020 – 2021 لتبدأ بعدها سلسللة انتصارات إيجابية للفريق الغربي بالفوز ذهابا وإيابا على النصر في موسم 2021 – 2022 بنتيجتي 3 – 1 وصفر – 3 قبل أن يتعادلا سلبيا في ذهاب الدوري من الموسم الحالي سلبيا.