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حمدالله أمام النصر في نصف النهائي

حمدالله يطارد رقم نجوم الهلال في السوبر

العربية.نت
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بات المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، أمام فرصة حقيقية لمعادلة نجوم الهلال، بالحصول على لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية.

ويستضيف استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، يوم الأحد، مباراة تجمع الاتحاد والفيحاء على كأس السوبر السعودي، ويسعى الفريقان للظفر باللقب للمرة الأولى في تاريخيهما.

وفي حال تحقيق الاتحاد للقب، سيعادل حمدالله رقم خماسي الهلال سلمان الفرج ومحمد البريك وجحفلي وياسر الشهراني وسالم الدوسري، الذين حصلوا على البطولة في 3 نسخ ماضية.

وفاز خماسي الهلال باللقب مع الفريق الأزرق في مواسم 2015-2016 و2018-2019 إضافة إلى 2021-2022.

بينما توج المهاجم المغربي بالبطولة مرتين مع فريقه السابق النصر، الأولى كانت أمام التعاون بركلات الترجيح موسم 2019-2020، والثانية على حساب الهلال بنتيجة 3-0 في 2020-2021.

وأقيمت النسخة الحالية للسوبر السعودي بمشاركة 4 أندية، وفي نصف النهائي تأهل الاتحاد بعد تفوقه على النصر بنتيجة 3-1، بينما بلغ الفيحاء النهائي بالفوز على الهلال 1-0.

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