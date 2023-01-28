رازوفيتش في النهائيات.. نجاح بعد 3 محاولات

تذوق الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء طعم الفوز في المباريات النهائية بمسيرته كمدرب مرة وحيدة أعقبت 3 إخفاقات متتالية.

وقاد مدافع بارتيزان الصربي السابق، الفيحاء إلى نهائي كأس السوبر السعودي، إذ سيواجه الاتحاد في اللقاء الختامي مساء الأحد على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك عقب تجاوز الهلال بنصف النهائي.

مادة اعلانية

وكانت أبعد نقطة يصلها فوك في تجاربه السابقة قبل تولي المهام الفنية للفرق الخليجية هي ربع نهائي كأس صربيا مع بارتيزان موسم 2013-2014، لكن في موسمه الأول بالسعودية 2017-2018، عندما كان مدرباً للفيصلي استطاع إيصال الفريق إلى نهائي كأس الملك.

وتأهل الفيصلي حينها لملاقاة اتحاد جدة عقب الفوز على جاره الأهلي بهدف دون رد، لكنه خسر بثلاثة أهداف لهدف أحرزها عبد الرحمن الغامدي وربيع سفياني وعبد العزيز العرياني، مقابل هدف سعيد الربيعي للفيصلي.

وتوجه رازوفيتش بعد تلك المباراة إلى الإمارات لخوض تجربة جديدة مع الظفرة، وتأهل لنهائي كأس رئيس الدولة موسم 2018-2019، مقصيًا بطل الدوري حينها الشارقة في نصف النهائي، ولم يشفع له هدف سعيد الكثيري المتأخر لمعادلة النتيجة بعدما تقدم أحمد خليل بهدفين لشباب الأهلي أهديا اللقب لفريق مدينة دبي.

وتسببت جائحة كورونا في حرمان مدرب الفيحاء الحالي من فرصة رفع كأس رئيس الدولة موسم 2019-2020، بعدما وصل للنهائي الثاني تواليًا رفقة الظفرة. وأسقط رازوفيتش عجمان والجزيرة وبني ياس خلال مشواره لمقابلة العين بالنهائي، قبل أن يقرر الاتحاد الإماراتي إلغاء الموسم الكروي بجميع مسابقاته دون تحديد هوية أبطاله.

وكتبت ركلات الترجيح الانتصار الأول لرازوفيتش في المباريات النهائية، خلال نهائي كأس الملك بالموسم الماضي، بعدما تعادل فريقه الفيحاء أمام الهلال بهدف لمثله خلال الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، ليهدي النادي الواقع في مدينة المجمعة البطولة الأولى في تاريخه.