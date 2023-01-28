صراع بين اتحاد جدة والفيحاء على لقب السوبر السعودي

يسعى الاتحاد والفيحاء للظفر بالكأس السوبر السعودية للمرة الأولى في تاريخيهما، عندما يلتقيان الأحد في المباراة النهائية على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ويُعدّ ظهور الاتحاد في السوبر هو الثالث، حيث لعب نهائيين سابقين، خسر الأول أمام الفتح 2-3 عام 2013، والثاني أمام الهلال 1-2 عام 2018، في حين يتواجد الفيحاء للمرة الأولى.

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وستكون مباراة الأحد الثانية بينهما في ظرف 10 أيام، حيث التقيا في الدوري المحلي الخميس 19 يناير الجاري وانتهت بفوز الاتحاد 3-0.

وجاء تأهل الاتحاد للنهائي بعد فوزه الكبير على النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 3-1، بينما تأهل الفيحاء عقب فوزه الهام على الهلال حامل اللقب 1-0.

ويبرز في صفوف "العميد" عدد من اللاعبين المميزين يتقدمهم الثلاثي البرازيلي مارسيلو غروهي وإيغور كورونادو ورومارينيو داسيلفا والثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد والمغربي عبدالرزاق حمدالله وأحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي وعبدالرحمن العبود.

وخالف الفيحاء كل التوقعات وأطاح بالهلال حامل اللقب الهلال بعدما قدم مباراة كبيرة، لعب خلالها وفق إمكاناته وحقق ما أراد، ويأمل في أن يكون حاضراً لحسم اللقب لصالحه مثلما فعل في الموسم الماضي عندما توج بكأس الملك.

ويعوّل الفيحاء على حارسه العملاق الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي لعب دوراً حاسماً في نصف النهائي إلى جانب البرازيلي باولينيو والأسباني فيكتور رويس والنيجيري انتوني نواكايمي، وسامي الخيبري وبندر ناصر وسلطان مندش.