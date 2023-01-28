كم لاعبًا تبقى منذ آخر نهائي لعبه اتحاد جدة؟

لم يسبق للبعض من لاعبي اتحاد جدة الحاليين التواجد مع الفريق خلال نهائي سابق لأي بطولة، إذ خاض لاعبان فقط من القائمة الحالية آخر نهائي محلي مع الفريق، ويزداد العدد لـ11 لاعبًا عند احتساب المباراة النهائية الإقليمية الأخيرة.

ويلعب أصفر الغربية نهائيا جديدا مساء الأحد حينما يواجه نظيره الفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي في نهائي كأس السوبر السعودي.

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ويعود آخر نهائي محلي خاضه الاتحاد إلى كأس الملك 2019، حينما قلب التعاون الطاولة على فريق مدينة جدة وانتصر عليه بهدفين لهدف، أحرز تاوامبا أحدهما في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

ولم يتبقَ من تشكيلة الاتحاد الأساسية والاحتياطية في تلك المباراة سوى البرازيلي رومارينيو الذي دخل بديلًا وعبد العزيز البيشي الجالس على دكة الاحتياط حينها.

وإقليميًا، خسر الاتحاد النهائي الأخير له في البطولة العربية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بأربعة أهداف لمثلها، في أغسطس من عام 2021.

وخاض 10 لاعبين اتحاديين حاليين تلك المباراة هم الحارس غروهي والمدافعين حمدان الشمراني ومهند الشنقيطي وعمر هوساوي، بالإضافة إلى لاعبي الوسط هنريكي وكورونادو وعبد العزيز البيشي رفقة رومارينيو في الهجوم، وتواجد على بنك الاحتياط عبد الرحمن العبود وهارون كمارا.

ولم يشارك قائد الفريق الحالي أحمد حجازي في ذلك النهائي بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه.