نهائيات نونو سانتو.. خسارتان في 11 يومًا

يطمح البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة إلى تعويض إخفاقيه السابقين في المباراتين النهائيتين اللتين خاضهما سابقًا وخسرهما في أقل من أسبوعين.

ويقود سانتو فريق مدينة جدة خلال النهائي الثالث له كمدرب، في كأس السوبر السعودي أمام نظيره الفيحاء مساء الأحد على عشب ملعب الملك فهد الدولي، عقب إقصاء النصر من الدور نصف النهائي، وتأهل الفيحاء على حساب الهلال.

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وبدأ نونو مسيرته التدريبية مع نادي ريو آفي البرتغالي، وقاده بين عامي 2012 و2014، نجح في إيصال الفريق لبطولة الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ النادي خلال موسمه الثاني، ووصل لنهائيي كأس البرتغال وكأس الدوري البرتغالي لكنه خسر في المناسبتين.

وخسر آفي من بنفيكا في نهائي كأس الدوري يوم 7 مايو 2014 بهدفي الإسباني رودريغو والمدافع البرازيلي لويساو.

وتذوق المدرب المولود في ساو تومي مرارة خسارة البطولة الثانية في مسيرته بعد 11 يومًا فقط ومن المنافس ذاته، بعدما انتصر بنفيكا على آفي مجددًا يوم 18 مايو 2014 بنهائي كأس البرتغال بهدف الأرجنتيني نيكولاس جايتان.

ولم يحصد نونو أي بطولة في تاريخه التدريبي حتى الآن سوى النجاح في الصعود بوولفرهامبتون من "التشامبيونشيب" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.