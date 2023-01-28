نيجيري الفيحاء.. صائد بطولات السوبر

يتطلع النيجيري أنتوني نواكايمي، لاعب نادي الفيحاء، إلى الظفر بلقب السوبر للمرة الخامسة في مسيرته، عندما يخوض فريقه نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد، أمام اتحاد جدة.

ويطمح صاحب الـ "33 عاما" إلى قيادة الفيحاء للفوز بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخ النادي، عندما يواجه اتحاد جدة على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

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ويعول الفيحاء في النهائي على نواكايمي إلى جانب حارسه العملاق الصربي فلاديمير ستويكوفيتش الذي لعب دوراً حاسماً في نصف النهائي مع البرازيلي باولينيو والإسباني فيكتور رويس، علما أنه بلغ المباراة النهائية عقب فوزه على الهلال في نصف النهائي بهدف دون مقابل.

ويملك نواكايمي خبرة كبيرة في مباريات السوبر، إذ سبق وحقق اللقب في 4 مرات سابقة خلال مسيرته الاحترافية، وذلك في تركيا وإسرائيل.

وفاز الجناح بالسوبر للمرة الأولى في موسم 2015-2016 مع فريق بئر السبع الإسرائيلي، الذي حقق معه اللقب مرتين متتاليتين، المواجهة الأولى كانت أمام مكابي حيفا انتهت بنتيجة 4-2، ووضع نواكايمي بصمته بهدف ومساهمة.

اللقب الثاني كان على حساب بني يهودا تل أبيب، وانتهى بنتيجة 4-2 أيضا، وأحرز نواكايمي الهدف الرابع لفريقه، قبل أن يخسر فريقه لقب السوبر الثالث ضد هابويل حيفا بركلات الترجيح.

وفي تركيا ظفر اللاعب النيجيري بلقب السوبر مرتين مع طرابزون سبور في نسختي 2021 و2022، على حساب باشاكشهير بنتيجة 2-1 والثاني أمام فريق سيفاسبور برباعية نظيفة، وبعدها بأيام أعلن الفيحاء تعاقده مع الجناح النيجيري.

وخاض نواكايمي مع الفيحاء 12 مباراة، سجل 6 أهداف وساهم في هدفين وذلك خلال 882 دقيقة لعب.